Pre Atalanta-Midtjylland: la conferenza stampa di Gasperini (Di lunedì 30 novembre 2020) Domani 1 Dicembre 2020 nello Stadio nello Stadio Gewiss alle ore 21:00 si disputerà la partita Atalanta-Midtjylland di Champions League. Nel pre Atalanta-Midtjylland si sono registrate le dichiarazioni dei due allenatori dove è stato espresso il loro punto di vista sull’obbiettivo da raggiungere. La Dea vuole andare avanti nella competizione dopo il passo falso fatto con il Verona in campionato, ma il Midtjylland non andrà sottovalutato. Pre Atalanta-Midtjylland: quali sono state le dichiarazioni di Gasperini? L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato al termine dell’ultimo allenamento il giorno precedente la gara di Champions. Gasperini sugli avversari ha detto: “E’ difficile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 novembre 2020) Domani 1 Dicembre 2020 nello Stadio nello Stadio Gewiss alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Champions League. Nel presi sono registrate le dichiarazioni dei due allenatori dove è stato espresso il loro punto di vista sull’obbiettivo da raggiungere. La Dea vuole andare avanti nella competizione dopo il passo falso fatto con il Verona in campionato, ma ilnon andrà sottovalutato. Pre: quali sono state le dichiarazioni di? L’allenatore dell’Gian Pieroha parlato al termine dell’ultimo allenamento il giorno precedente la gara di Champions.sugli avversari ha detto: “E’ difficile ...

eia58 : RT @RisorgINT: “Kjaer è un fenomeno” Bergomi Beppe. Dev’essere il gemello di quello che non ha nemmeno superato la pre season all’Atalanta - RisorgINT : “Kjaer è un fenomeno” Bergomi Beppe. Dev’essere il gemello di quello che non ha nemmeno superato la pre season all’Atalanta - cardylove2000mh : Basta vedere l'Atalanta che pre girone era una corazzata e schierava in attacco Gomez, Muriel e Zapata, ora non se… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Gentile e Padovan in studio ?? Live Milan-Fiorentina e Bologna-Croto… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Aghemo e Compagnoni in studio ?? Live Sassuolo-Inter ?? Pre Atalanta-… -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Atalanta HTTP/1.1 Server Too Busy