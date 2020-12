Parma, Liverani: “Meritavamo una gara come questa, abbiamo potenziale. La società mi ha chiesto una salvezza tranquilla” (Di martedì 1 dicembre 2020) Liverani sprizza gioia dopo la vittoria in casa del Genoa: "Ho sempre detto che questa squadra ha tanto da dare, abbiamo attraversato diverse difficoltà - spiega Liverani a Sky Sport - . Ho molti giocatori che possono giocare titolari, quando siamo al completo posso attingere meglio. È normale che ci siano delle difficoltà, avevamo bisogno di fare una partita come questa, i ragazzi se lo meritano". Liverani riavvolge il nastro e ritorna sulla brutta sconfitta dell'Olimpico: "Tra noi e la Roma c'è grande differenza ma si poteva perdere in modo diverso, dovevamo ritrovare agonismo e cattiveria. Oggi abbiamo schierato Busi ed Osorio che sono arrivati da poco e si allenano con noi da poco". Sull'obiettivo prefissato il tecnico dei ducali è sicuro: "La ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020)sprizza gioia dopo la vittoria in casa del Genoa: "Ho sempre detto chesquadra ha tanto da dare,attraversato diverse difficoltà - spiegaa Sky Sport - . Ho molti giocatori che possono giocare titolari, quando siamo al completo posso attingere meglio. È normale che ci siano delle difficoltà, avevamo bisogno di fare una partita, i ragazzi se lo meritano".riavvolge il nastro e ritorna sulla brutta sconfitta dell'Olimpico: "Tra noi e la Roma c'è grande differenza ma si poteva perdere in modo diverso, dovevamo ritrovare agonismo e cattiveria. Oggischierato Busi ed Osorio che sono arrivati da poco e si allenano con noi da poco". Sull'obiettivo prefissato il tecnico dei ducali è sicuro: "La ...

sportli26181512 : #Parma, Liverani: 'Il mio gesto? Era per Maradona': Il tecnico: 'Diego era una poesia dl calcio, che è tutto per me… - sportparma : Liverani: «Abbiamo giocato alla grande» - FcInterNewsit : Parma, Liverani: 'Vittoria dopo uno sfogo come Inter e Napoli? Dovevamo ritrovare la voglia di far risultato' - sportface2016 : #Parma, #Liverani: 'Abbiamo ritrovato entusiasmo. I ragazzi se lo sono meritato' - sportli26181512 : Parma, Liverani: 'Serviva una vittoria così. Attacco? Giocherò sempre a 3, ma non perché lo chiede il presidente...… -