Paolo Del Debbio: “Ora faccio anche sport, mi è passata la fame. Certi sentimenti aiutano alla dieta” (Di lunedì 30 novembre 2020) “Mi è passata la fame”. Paolo Del Debbio torna a parlare della sua recente dieta che lo ha portato a perdere ben 27 chili in pochissimi mesi. Una metamorfosi che il conduttore di Dritto e rovescio – non impaurito dal rischio di ringrassare – ha raccontato a Un giorno da pecora, su Radio 1. “Dopo Pasqua ho deciso che bisognava darsi una regolata. Sto facendo anche sport, due-tre volte a settimana faccio sport. Mi alleno un po’, tonifico”. Geppi Cucciari gli ha chiesto se dietro al cambio di look si celi il sentimento per qualche persona. “Un sentimento c’è sempre, e andiamo su! – ha scherzato il giornalista – sono sentimenti che aiutano”. Le festività natalizie Del Debbio le passerà in famiglia: “Starò ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 30 novembre 2020) “Mi èla”.Deltorna a parlare della sua recente dieta che lo ha portato a perdere ben 27 chili in pochissimi mesi. Una metamorfosi che il conduttore di Dritto e rovescio – non impaurito dal rischio di ringrassare – ha raccontato a Un giorno da pecora, su Radio 1. “Dopo Pasqua ho deciso che bisognava darsi una regolata. Sto facendo, due-tre volte a settimana. Mi alleno un po’, tonifico”. Geppi Cucciari gli ha chiesto se dietro al cambio di look si celi il sentimento per qualche persona. “Un sentimento c’è sempre, e andiamo su! – ha scherzato il giornalista – sonoche”. Le festività natalizie Delle passerà in famiglia: “Starò ...

