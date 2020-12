Minacce di morte e insulti, ricoverato d'urgenza per attacchi di panico il braccio destro di Genovese (Di lunedì 30 novembre 2020) Daniele Leali, braccio destro del fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, è stato ricoverato d’urgenza in Indonesia per gli attacchi di panico avuti dopo le Minacce di morte che gli sono state rivolte. L’imprenditore era partito per l’Indonesia per interessi economici. Ieri sera Leali ha partecipato alla trasmissione “Non è la D’Urso” e, come denunciato in una nota pubblicata dal suo avvocato, ”è stato attaccato dalla presentatrice (Barbara D’Urso) con giudizi personali fondati su elementi tutti ancora da riscontrare. Travisando ed enfatizzando gravemente i fatti la presentatrice ha contribuito a scatenare l’invio di centinaia di messaggi minatori”. Per questo, la difesa di Leali ha fatto sapere di aver querelato Barbara ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Daniele Leali,del fondatore di Facile.it, Alberto, è statod’in Indonesia per glidiavuti dopo lediche gli sono state rivolte. L’imprenditore era partito per l’Indonesia per interessi economici. Ieri sera Leali ha partecipato alla trasmissione “Non è la D’Urso” e, come denunciato in una nota pubblicata dal suo avvocato, ”è stato attaccato dalla presentatrice (Barbara D’Urso) con giudizi personali fondati su elementi tutti ancora da riscontrare. Travisando ed enfatizzando gravemente i fatti la presentatrice ha contribuito a scatenare l’invio di centinaia di messaggi minatori”. Per questo, la difesa di Leali ha fatto sapere di aver querelato Barbara ...

matteosalvinimi : Roma, @BrumottiStar accolto da minacce di morte al supermarket della droga. Spaccio, illegalità, clandestinità, maf… - HuffPostItalia : Minacce di morte e insulti, ricoverato d'urgenza per attacchi di panico il braccio destro di Genovese - giuxperfectnow_ : @paeppjojo_hub @Alelanni14_hub Ah su questo purtroppo non ci sono dubbi, e sì, spesso sono fatti per fare flame. Ci… - hsylespink : oppure li invio a qualcun altro per farli pubblicare. La conseguenza minore di questo sputtanamento è perdere follo… - alexbintqaboos1 : @nonelarena A voi ricchi non costa nulla salvarci la vita. Farci uscire dal orrore di un Condominio Parco Cirillo P… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte Minacce di morte e insulti, ricoverato d'urgenza per attacchi di panico il braccio destro di Genovese L'HuffPost Caso Genovese: Leali ricoverato d'urgenza dopo minacce di morte

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – E’ stato ricoverato d’urgenza in Indonesia dopo aver ricevuto minacce di morte Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, imprenditore e fondatore di Facile.it, da cui è u ...

Caso Genovese: «Confusione – Distrazione»

In gergo si chiama “Confusione – Distrazione”. In realtà è solo un puzzle che si scompone mentre Genovese è in carcere e i suoi “uomini” fanno tutto tranne che seguire la strategia del silenzio (come ...

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – E’ stato ricoverato d’urgenza in Indonesia dopo aver ricevuto minacce di morte Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, imprenditore e fondatore di Facile.it, da cui è u ...In gergo si chiama “Confusione – Distrazione”. In realtà è solo un puzzle che si scompone mentre Genovese è in carcere e i suoi “uomini” fanno tutto tranne che seguire la strategia del silenzio (come ...