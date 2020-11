"Mi piace dirlo così". Il vaccino obbligatorio? Speranza dalla D'Urso, via al bombardamento (Di lunedì 30 novembre 2020) Prima del Consiglio dei Ministri straordinario, Roberto Speranza rompe il silenzio al Live Non è la D'Urso e racconta a grandi linee come sarà il Natale che è alle porte. Il più strano di sempre. Speranza parla di prudenza e ammette gli errori commessi durante la scorsa estate. "Non sarà un Natale come altri. Ispirato alla sobrietà, anche se i numeri sono incoraggianti, siamo nel pieno dell'epidemia. Dobbiamo evitare di commettere errori altrimenti ci ritroveremo con i numeri di novembre", dice il ministro della Salute. E sul Natale taglia corto: "Evitiamo di portare a casa gente che non è convivente. Stare a casa se possibile. Ridurre i contatti tra persone, ma a Natale c'è un rischio maggiore di contagio. Limitiamo gli spostamenti. Il Natale è più insidioso perché il virus si può trasmettere più facilmente negli spazi chiusi. Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Prima del Consiglio dei Ministri straordinario, Robertorompe il silenzio al Live Non è la D'e racconta a grandi linee come sarà il Natale che è alle porte. Il più strano di sempre.parla di prudenza e ammette gli errori commessi durante la scorsa estate. "Non sarà un Natale come altri. Ispirato alla sobrietà, anche se i numeri sono incoraggianti, siamo nel pieno dell'epidemia. Dobbiamo evitare di commettere errori altrimenti ci ritroveremo con i numeri di novembre", dice il ministro della Salute. E sul Natale taglia corto: "Evitiamo di portare a casa gente che non è convivente. Stare a casa se possibile. Ridurre i contatti tra persone, ma a Natale c'è un rischio maggiore di contagio. Limitiamo gli spostamenti. Il Natale è più insidioso perché il virus si può trasmettere più facilmente negli spazi chiusi. Non ...

