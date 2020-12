Mes, Borghi (Lega) attacca Gualtieri: “La diffido, se dà l’ok alla riforma si assume la responsabilità penale”. Il ministro: “Osservazioni fuori luogo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Duro confronto in Parlamento tra il deputato della Lega, Claudio Borghi, e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sulla riforma del trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in discussione oggi all’Eurogruppo a Bruxelles. Il deputato della Lega prende la parola e afferma che “io la diffido ufficialmente dal dare il suo assenso a questa riforma perché privo di mandato. Qualora lei procedesse in tal senso, impegnandosi in una riforma che rappresenta un pericolo gravissimo per Paese, se ne assume la responsabilità penale perché agisce da ministro e non da parlamentare”. Alle parole di Borghi, Gualtieri risponde: “Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Duro confronto in Parlamento tra il deputato della, Claudio, e ildell’Economia, Roberto, sulladel trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in discussione oggi all’Eurogruppo a Bruxelles. Il deputato dellaprende la parola e afferma che “io laufficialmente dal dare il suo assenso a questaperché privo di mandato. Qualora lei procedesse in tal senso, impegnandosi in unache rappresenta un pericolo gravissimo per Paese, se nelapenale perché agisce dae non da parlamentare”. Alle parole dirisponde: “Sono ...

borghi_claudio : Diffondere da tutte le parti sia l'intervista che i video sul #Mes. Non devono poter dire che non lo sapevano. 'Co… - matteosalvinimi : ??BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA ?? @borghi_claudio… - borghi_claudio : Qui abbiamo un TRADITORE che tenta di far passare in sordina la riforma del MES. 'Serve a salvare le banche, che vo… - IgorV01519720 : BORGHI MINACCIA GUALTIERI SUL MES ? 'Io la diffido ufficialmente dall'ap... - iperwild : RT @Mario_DAloisio: 'Con la riforma del Mes finiamo in una tonnara'. Intervista a Claudio Borghi (di G. Cerami). ?????? -