Mercato dei preziosi, è made in Campania la prima gioielleria italiana online: app riservata ai dettaglianti (Di lunedì 30 novembre 2020) Il primo portale italiano di e-commerce per entrare in gioielleria da casa attraverso il pc e sfogliare il catalogo digitale dei prodotti grazie a un’app dedicata è made in Campania e nasce dal progetto degli imprenditori Sergio Sorrentino e Valentino Annunziata. La piattaforma è riservata ai dettaglianti che attraverso lo strumento digitale hanno la possibilità di aprire il proprio negozio nell’unico marketplace on line di settore. “Tra chi dispone di un sito web per la propria attività – ha spiegato Sorrentino – solo il 24,1% commercializza i prodotti del negozio anche attraverso il web. Ecco perché lo strumento da noi ideato assolve ad un duplice scopo: da un lato accompagnare nel mondo dell’e-commerce quelle imprese che non hanno familiarità con questo strumento, e dall’altro favorire l’incremento ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Il primo portale italiano di e-commerce per entrare inda casa attraverso il pc e sfogliare il catalogo digitale dei prodotti grazie a un’app dedicata èine nasce dal progetto degli imprenditori Sergio Sorrentino e Valentino Annunziata. La piattaforma èaiche attraverso lo strumento digitale hanno la possibilità di aprire il proprio negozio nell’unico marketplace on line di settore. “Tra chi dispone di un sito web per la propria attività – ha spiegato Sorrentino – solo il 24,1% commercializza i prodotti del negozio anche attraverso il web. Ecco perché lo strumento da noi ideato assolve ad un duplice scopo: da un lato accompagnare nel mondo dell’e-commerce quelle imprese che non hanno familiarità con questo strumento, e dall’altro favorire l’incremento ...

marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - Antonio_Tajani : Tutela degli impianti sciistici e del mercato turistico invernale. Serve un coordinamento europeo e regole comuni i… - SZEDD : @GenCar5 Sono dei liberisti talmente raffinati che non di sporcano le mani col libero mercato - DettagliVisual : Milano, le previsioni per il mercato immobiliare dei prossimi anni - eunewsit : Le competenze digitali ridisegnano il mercato del lavoro e il profilo dei lavoratori. Ne parliamo giovedì nel corso… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato dei Mercato dei preziosi, è made in Campania la prima gioielleria italiana online: app riservata ai dettaglianti Il Denaro Quanti ex e big oggi dall’altra parte della rete

A sinistra Filippo Lanza, uno dei colpi di mercato dei lombardi, in attacco contro Perugia, ultima “grande” vittima di Monza. In alto Maxwell Holt, uno degli ex della sfida di oggi, commosso al PalaPa ...

I Google Glass 2 Enterprise Edition arrivano ufficialmente in Italia

I Google Glass sembravano il nuovo salto generazionale nel settore della tecnologia mobile, ma che poi con il tempo hanno visto un ridimensionamento. Nelle ...

A sinistra Filippo Lanza, uno dei colpi di mercato dei lombardi, in attacco contro Perugia, ultima “grande” vittima di Monza. In alto Maxwell Holt, uno degli ex della sfida di oggi, commosso al PalaPa ...I Google Glass sembravano il nuovo salto generazionale nel settore della tecnologia mobile, ma che poi con il tempo hanno visto un ridimensionamento. Nelle ...