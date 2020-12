Luana ex fidanzata Francesco Oppini: cos’è successo dopo la sua morte? (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luana è l’ex fidanzata di Francesco Oppini che purtroppo è scomparsa prematuramente: che cos’è successo dopo la sua morte? Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, si è fatto conoscere al pubblico italiano dopo che è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento è ancora un suo attivo partecipante. Siamo ormai abituati a vederlo Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’exdiche purtroppo è scomparsa prematuramente: chela sua, figlio di Alba Parietti, si è fatto conoscere al pubblico italianoche è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento è ancora un suo attivo partecipante. Siamo ormai abituati a vederlo

Reberebby215 : RT @sdcsroberts: Fra sta raccontando a Giacomo quando ha scoperto che la fidanzata Luana è morta, e ha detto che quando gli hanno detto del… - _goodvibes_17 : RT @sdcsroberts: Fra sta raccontando a Giacomo quando ha scoperto che la fidanzata Luana è morta, e ha detto che quando gli hanno detto del… - richardswarrior : RT @sdcsroberts: Fra sta raccontando a Giacomo quando ha scoperto che la fidanzata Luana è morta, e ha detto che quando gli hanno detto del… - SabMusicIsLife : RT @martiraranans: Che sia chiaro: FRANCESCO È IN ANSIA PER IL TRAUMA DI LUANA CHE INCOMBE SU CRISTINA LA CASA NON CENTRA NIENTE SI ALZA AN… - SabMusicIsLife : RT @sdcsroberts: Fra sta raccontando a Giacomo quando ha scoperto che la fidanzata Luana è morta, e ha detto che quando gli hanno detto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Luana fidanzata HTTP/1.1 Server Too Busy