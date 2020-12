L'Inter ripensa al mercato: occhi in casa Chelsea, si studia un affare in 'stile Ashley Young' (Di lunedì 30 novembre 2020) Per Giroud l'Inter studia un replica dell'affare che ha portato a Milano Ashley Young dello scorso gennaio, ovvero un indennizzo minimo per il Chelsea Leggi su 90min (Di lunedì 30 novembre 2020) Per Giroud l'un replica dell'che ha portato a Milanodello scorso gennaio, ovvero un indennizzo minimo per il

Notiziedi_it : L’Inter ripensa al mercato: occhi in casa Chelsea, si studia un affare in ‘stile Ashley Young’ - giumau69 : @napolimagazine l'Inter è sempre favorita.....poi ci...ripensa?? - UCommentator2 : @MorroLuca1 Non parlo dell'uomo ma del ruolo pre casino dimentica il suo ultimo anno all'inter e ripensa alle sue interviste - sportli26181512 : Probabili formazioni di Inter-Torino: A San Siro i nerazzurri reduci da due pareggi in campionato ospitano il Torin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ripensa L'Inter ripensa al mercato: occhi in casa Chelsea, si studia un affare in 'stile Ashley Young' 90min L'Inter ripensa al mercato: occhi in casa Chelsea, si studia un affare in 'stile Ashley Young'

Per rinforzare l'attacco a stagione in corso l'Inter torna a pensare al possibile acquisto di Olivier Giroud. Dopo i flirt degli scorsi mesi spazzati via ...

Milan 1° in classifica. Piccinini allo Sky Calcio Club: "Distacco non è incolmabile"

Allo Sky Calcio Club si commenta la mini-fuga del Milan. "Il distacco dai rossoneri non è incolmabile - spiega Piccinini -. Tutto è recuperabile perché sarà un campionato di alti e bassi, abbiamo vist ...

Per rinforzare l'attacco a stagione in corso l'Inter torna a pensare al possibile acquisto di Olivier Giroud. Dopo i flirt degli scorsi mesi spazzati via ...Allo Sky Calcio Club si commenta la mini-fuga del Milan. "Il distacco dai rossoneri non è incolmabile - spiega Piccinini -. Tutto è recuperabile perché sarà un campionato di alti e bassi, abbiamo vist ...