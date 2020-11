Le nuove abitudini di acquisto degli italiani | lo shopping si fa online

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sempre più italiano scelgono di acquistarei prodotti per le proprie necessità. Soprattutto dopo lo spiacevole arrivo del Covid, infatti, il mondoe-commerce ha conosciuto una crescita vertiginosa perché le persone hanno preferito, e ancora preferiscono, comprare sul web anziché offline: da un lato una scelta obbligata, causa chiusura di molti negozi durante il lockdown; dall’altro lato una scelta consapevole, per ridurre la minimo spostamenti e contatti sociali. Anche la spesa, giornaliera o settimanale che sia, si fa: sono addirittura nati tanti siti, che prima non esistevano, dedicati proprio a questo. Oppure negozi che prima erano solo fisici, ora si sono trasformati anche, per consentire a un pubblico sempre più ampio di acquistare sul web. D’altronde i vantaggi ...