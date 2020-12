L'anno che nacque il divorzio e l'onda lunga dei diritti figli del '68 (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo dicembre 1970, entra in vigore la legge sul divorzio. Ma vorrei risalire a due anni prima, al dicembre del 1968, quando fu abrogato il reato di adulterio. La parola è abbastanza desueta ormai ma ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo dicembre 1970, entra in vigore la legge sul. Ma vorrei risalire a due anni prima, al dicembre del 1968, quando fu abrogato il reato di adulterio. La parola è abbastanza desueta ormai ma ...

LucaBizzarri : A volte capita che tu debba stare a sentire uno che dice “Ci rubano il Natale”. L’anno scorso glielo rubavano i mu… - matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - chetempochefa : 'Potremmo ottenere la delibera entro la fine dell'anno, ma la prima cosa che a noi interessa è la salute delle pers… - mamo75r : @twittanto2 @PoliticaPerJedi Dove sta la consequenzialità che tu hai visto sul mio messaggio? Ho scritto di non per… - GaudericoPrimo : Escludendo i calciatori, la persona che ha più possibilità di restare alla Fiorentina l’anno prossimo è Prandelli. -

Ultime Notizie dalla rete : anno che HTTP/1.1 Server Too Busy