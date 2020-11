La scorta di Conte al servizio della compagna Paladino? La Procura indaga (Di lunedì 30 novembre 2020) I PM stanno indagano sui fatti avvenuti lo scorso 26 ottobre, quando la compagna di Giuseppe Conte, Olivia Paladino, avrebbe utilizzato illecitamente la scorta del Premier. Ma qualcosa non torna. I fatti chiave Siamo allo scorso 26 ottobre e, a quanto pare, alcune cose non tornano. Si parla di una borsa da palestra nascosta dalla Paladino (attuale compagna di Giuseppe Conte), della scorta del Premier usata illecitamente e delle pressioni da parte di un inviato delle Iene sulla first lady italiana. In aggiunta a tutto ciò, anche Giletti, durante la conduzione del suo programma su LA7, ha mostrato un video che aggiunge nuovi interrogativi a tutta questa storia. Ma andiamo per gradi. Da Dagospia all’indagine dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) I PM stannono sui fatti avvenuti lo scorso 26 ottobre, quando ladi Giuseppe, Olivia, avrebbe utilizzato illecitamente ladel Premier. Ma qualcosa non torna. I fatti chiave Siamo allo scorso 26 ottobre e, a quanto pare, alcune cose non tornano. Si parla di una borsa da palestra nascosta dalla(attualedi Giuseppe),del Premier usata illecitamente e delle pressioni da parte di un inviato delle Iene sulla first lady italiana. In aggiunta a tutto ciò, anche Giletti, durante la conduzione del suo programma su LA7, ha mostrato un video che aggiunge nuovi interrogativi a tutta questa storia. Ma andiamo per gradi. Da Dagospia all’indagine dei ...

