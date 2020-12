Juventus | ottime notizie | Chiellini e Demiral in gruppo Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Allenamento per lain vista del ritorno di Champions League con la Dinamo Kiev. Rientrati ini difensoriLascenderà in campo mercoledì sera per sfidare la Dinamo Kiev in Champions League. Bianconeri in campo oggi alla Continassa per preparare la sfida europea. Come riferito dal sito ufficiale bianconero, sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. Da segnalare il rientro indiche hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Domani i bianconeri si ritroveranno nuovamente al mattino per una nuova giornata di lavoro sul campo. Leggi su Calcionews24.com