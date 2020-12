Infortunio Chiellini, buone notizie in vista di Juventus Dinamo Kiev (Di lunedì 30 novembre 2020) Infortunio Chiellini – La Juventus di Andrea Pirlo sta per superare l’emergenza in difesa che l’ha perseguitata negli ultimi giorni. Infatti nelle ultime due gare ha avuto a disposizione un solo centrale di ruolo: De Ligt. Con Demiral fuori dai giochi per 10 giorni, Bonucci e Chiellini per 20, Pirlo si è affidato al giovane olandese e allo stacanovista Danilo. Sembra però passato tutto, infatti Bonucci è tornato in gruppo, già da Benevento e arrivano ottime notizie su Chiellini. Infortunio Chiellini, le ultimissime sul capitano buone notizie dall’infermeria bianconera. Procede bene il recupero di Giorgio Chiellini, che, come riporta Goal.com, potrebbe addirittura essere convocato per ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 30 novembre 2020)– Ladi Andrea Pirlo sta per superare l’emergenza in difesa che l’ha perseguitata negli ultimi giorni. Infatti nelle ultime due gare ha avuto a disposizione un solo centrale di ruolo: De Ligt. Con Demiral fuori dai giochi per 10 giorni, Bonucci eper 20, Pirlo si è affidato al giovane olandese e allo stacanoDanilo. Sembra però passato tutto, infatti Bonucci è tornato in gruppo, già da Benevento e arrivano ottimesu, le ultimissime sul capitanodall’infermeria bianconera. Procede bene il recupero di Giorgio, che, come riporta Goal.com, potrebbe addirittura essere convocato per ...

