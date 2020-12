Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi toglie la maglietta e per sbaglio rimane a seno scoperto (Di lunedì 30 novembre 2020) Giulia Salemi esce di seno al Grande Fratello Vip 5 Qualche ora fa i numerosi telespettatori di Mediaset Extra hanno assistito ad un piccolo incidente piccante avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La protagonista è stata l’influencer italo-persiana Giulia Salemi, da un paio di settimane concorrente del reality show di Canale 5. L’ex fidanzata di Francesco Monte, infatti, mentre era impegnata a togliersi la maglietta, non si è resa conto che il suo reggiseno era totalmente sceso. Di conseguenza, per una manciata di secondi le telecamere dello storico programma ambientato a Cinecittà hanno immortalato la modella a seno scoperto. Ma ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020)esce dialVip 5 Qualche ora fa i numerosi telespettatori di Mediaset Extra hanno assistito ad un piccolo incidente piccante avvenuto all’interno della casa delVip 5. La protagonista è stata l’influencer italo-persiana, da un paio di settimane concorrente del reality show di Canale 5. L’ex fidanzata di Francesco Monte, infatti, mentre era impegnata arsi la, non si è resa conto che il suo reggiera totalmente sceso. Di conseguenza, per una manciata di secondi le telecamere dello storico programma ambientato a Cinecittà hanno immortalato la modella a. Ma ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - DietrolaNotizia : “Grande Fratello Vip” stasera su Canale 5 - davidebonf : @scemaax @davidevalsecchi Non potevi esprimere la questione in modo migliore. Complimenti. Purtroppo spesso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy