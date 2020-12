GF Vip 5, ventiduesima puntata in diretta – Entra Malgioglio, fuori Enock (Di martedì 1 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla ventiduesima puntata e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della ventiduesima puntata 21.48: Breve anteprima. 21.51: Signorini Entra in studio e ricorda che “mezza Casa è al televoto”, mentre Malgioglio sta per arrivare. Anticipa che Cristiano sarà un concorrente a tutti gli effetti ma ai vip verrà fatto credere che entrerà soltanto come ospite speciale. 21.55: Primo collegamento con la Casa per testare gli umori dei vip, soprattutto dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio prossimo. La più ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020) Signorini - GF Vip 5 Il Grande Fratello Vip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa. Grande Fratello Vip 5: laminuto per minuto della21.48: Breve anteprima. 21.51: Signoriniin studio e ricorda che “mezza Casa è al televoto”, mentresta per arrivare. Anticipa che Cristiano sarà un concorrente a tutti gli effetti ma ai vip verrà fatto credere che entrerà soltanto come ospite speciale. 21.55: Primo collegamento con la Casa per testare gli umori dei vip, soprattutto dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio prossimo. La più ...

