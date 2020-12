Fondi Ue: Conte vuol nominare 300 esperti? Così decide solo lui (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Erano 300, esperti e forti e… mi torna in mente la commissione dei super tecnici di Colao svanita nel nulla” commenta un esponente Dem sulla proposta lanciata dal premier, Giuseppe Conte, per la gestione dei 209 miliardi di fondi Ue: nominare 6 super manager e 300 esperti (50 per ognuno), toccherà a loro seguire passo passo i capitoli di spesa decisi in sede europea. Non solo, servirebbe pure “un Comitato di garanzia con 10 persone di altissimo livello” magari nominate dal Quirinale. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Erano 300, esperti e forti e… mi torna in mente la commissione dei super tecnici di Colao svanita nel nulla” commenta un esponente Dem sulla proposta lanciata dal premier, Giuseppe Conte, per la gestione dei 209 miliardi di fondi Ue: nominare 6 super manager e 300 esperti (50 per ognuno), toccherà a loro seguire passo passo i capitoli di spesa decisi in sede europea. Non solo, servirebbe pure “un Comitato di garanzia con 10 persone di altissimo livello” magari nominate dal Quirinale.

CarloCalenda : La “piramide” con cui Conte pensa di gestire il #RecoveryPlan è destinata a fallire perché si pensa di far fare ad… - zazoomblog : Fondi Ue: Conte vuol nominare 300 esperti? Così decide solo lui - #Fondi #Conte #nominare #esperti? - 53giorgiomerlin : RT @AugustoMinzolin: Al solito: dopo il comitato Colao gettato nel cestino;gli stati generali dell’economia ricordati per il catering; ora… - giosal1955 : Io sono anche d’accordo ma se Conte dice che il MES non serve perché i fondi ci sono perché una nuova tassa? Spiega… - TheItalianTimes : Il ministro #Gualtieri in merito alle discussioni dell'#Eurogruppo sul #Mes: “Non riguarda l’uso dei fondi per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Conte HTTP/1.1 Server Too Busy