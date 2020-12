Emma Marrone: “La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso” (Di lunedì 30 novembre 2020) Da sempre in prima linea su temi che riguardano il genere e pronta a riconoscere i pregiudizi presenti anche nel mondo dello spettacolo, durante una recente intervista, Emma Marrone ha affrontato il tema della maternità, un percorso che ogni donna deve sentirsi libera di intraprendere se e quando desidera. Anche per il suo impegno a sostegno delle donne, Emma Marrone è stata premiata da Tiziano Ferro come “Personaggio dell’anno” ai Diversity Media Awards. Emma Marrone parla della maternità: “Non voglio figli ora“ Emma Marrone ha raccontato a cuore aperto il suo punto di vista sulla maternità durante un’intervista a Il Messaggero. La cantante, che quest’anno è anche giudice di X-Factor, ha ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Da sempre in prima linea su temi che riguardano il genere e pronta a riconoscere i pregiudizi presenti anche nel mondo dello spettacolo, durante una recente intervista,ha affrontato il tema della, un percorso che ogni donna deve sentirsi libera di intraprendere se e quando desidera. Anche per il suo impegno a sostegno delle donne,è stata premiata da Tiziano Ferro come “Personaggio dell’anno” ai Diversity Media Awards.parla della: “Non voglio figli ora“ha raccontato a cuore aperto il suo punto di vista sulladurante un’intervista a Il Messaggero. La cantante, che quest’anno è anche giudice di X-Factor, ha ...

