Dpcm Natale, spostamenti tra Regioni: chi potrà muoversi e chi no (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra domani e martedì verrà data un’ulteriore limatura al Dpcm del 4 dicembre ma, dopo l’ennesimo vertice di maggioranza, ormai il quadro è quasi definito. Il Natale che ci attende sarà diverso dal solito e con misure più stringenti. Con cene, pranzi e tombolate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Tra domani e martedì verrà data un’ulteriore limatura aldel 4 dicembre ma, dopo l’ennesimo vertice di maggioranza, ormai il quadro è quasi definito. Ilche ci attende sarà diverso dal solito e con misure più stringenti. Con cene, pranzi e tombolate L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

pietroraffa : E anche per il 'decreto Natale' circolano bozze a volontà. Nella gestione della pandemia, la fuga (voluta) di not… - Corriere : ?? Cosa si potrà fare e cosa no: il semaforo del nuovo Dpcm di Natale - LegaSalvini : #VESPA ALL'ATTACCO: CHE SENSO HA CHIUDERE I MASSACRATISSIMI RISTORANTI A NATALE E S.STEFANO? - tigrelt : RT @andiamoviaora: Il governo vuole. Ma il governo non può impedire alle persone di fare quello che vogliono a Natale, di ricongiungersi c… - stampalibconsag : Coronavirus, divieto di spostamenti tra regioni valido anche per quelle in area gialla -