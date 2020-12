 Donati 9 personal computer dopo il furto nella scuola media di Rivoli

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sono stati donati, nel pomeriggio di lunedì 30 novembre, novealla"Primo Levi" di, nel Torinese, dove,notte tra venerdì e sabato 27 e 28 novembre, ignoti avevano rubato altrettanti pc, utilizzati dagli insegnanti per la didattica a distanza. A donare i dispositivi elettronici due aziende del territorio associate a Cna Piemonte, la Sys-tek di Torino e la Samec di. "In sole 48 ore abbiamo dei nuovi pc - spiega soddisfatta la dirigente dell'istituto Alessandra Atanasio - segno che il territorio é vicino allanonostante il momento complicato che stiamo vivendo. In questi giorni i docenti hanno utilizzato i loro pc per le lezioni da remoto, a loro va il mio ringraziamento per la disponibilità ...