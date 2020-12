Covid-19, il bollettino del San Pio: i ricoveri salgono a quota 102 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 102 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento, tre in più rispetto alla giornata di ieri. A comunicarlo sono i vertici dell’azienda ospedaliera attraverso il consueto bollettino dal quale emerge anche il dato dei pazienti dimessi (tre nelle ultime 24 ore) e dei decessi (uno nelle ultime 24 ore). Dei 102 pazienti ricoverati 90 sono residenti nella provincia di Benevento e 12 in altre province. Di seguito il riepilogo dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 102 i pazienti positivi al-19 ricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento, tre in più rispetto alla giornata di ieri. A comunicarlo sono i vertici dell’azienda ospedaliera attraverso il consuetodal quale emerge anche il dato dei pazienti dimessi (tre nelle ultime 24 ore) e dei decessi (uno nelle ultime 24 ore). Dei 102 pazienti ricoverati 90 sono residenti nella provincia di Benevento e 12 in altre province. Di seguito il riepilogo dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

