Coronavirus, per un Natale sicuro è consigliato il tampone rapido prima di pranzi e cene: ecco come fare (Di lunedì 30 novembre 2020) Speciale il Natale lo è sempre. Quello del 2020 - segnato dal Coronavirus - dovrà, però, essere speciale e sicuro. Nel Dpcm in arrivo probabilmente non verranno date indicazioni sul numero dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) Speciale illo è sempre. Quello del 2020 - segnato dal- dovrà, però, essere speciale e. Nel Dpcm in arrivo probabilmente non verranno date indicazioni sul numero dei ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - repubblica : Coronavirus, allarme suicidi in Giappone: in un mese più morti che per Covid dall'inizio della pandemia. Più colpit… - vaticannews_it : #29novembre #Nelmondo Vescovi #Haiti No alla violenza e alla miseria @PresidenceHT #Filippine torna a casa l’immag… - JoeChip77 : RT @wireditalia: Il Miur ha risposto alla richiesta Foia di Wired di sapere quanti sono gli studenti e i lavoratori della scuola risultati… - IATPennabilli : RT @_MiBACT: #COVID19, il ministro @dariofrance: «22 milioni per l’editoria specializzata nell’arte e nel turismo e i fornitori di servizi… -