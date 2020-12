Conte, la compagna Olivia Paladino e l’uso della scorta: indaga la procura di Roma. (Di lunedì 30 novembre 2020) Indagine della procura di Roma dopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia, in relazione al presunto uso irregolare della scorta del presidente del Consiglio. Il reato ipotizzato per il premier sarebbe quello di abuso di ufficio. I fatti risalgono al 26 ottobre e la vicenda riguarda la compagna di Conte, Olivia Paladino, che è stata L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Indaginedidopo una denuncia presentata da Fratelli d’Italia, in relazione al presunto uso irregolaredel presidente del Consiglio. Il reato ipotizzato per il premier sarebbe quello di abuso di ufficio. I fatti risalgono al 26 ottobre e la vicenda riguarda ladi, che è stata L'articolo NewNotizie.it.

