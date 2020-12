Contagio stabile: 1.019 degenze e 474 terapie libere. Verso 50mila guariti (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 30 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 29, descrive numeri e tendenze. Amento delle degenze disponibili. Su 14.286 tamponi sono risultati 1.626 positivi (ieri 2.022) ossia l’11.3% (ieri erano il 10.6%), forbice degli ultimi 37 giorni: 10.6%-21.5%; 12.660 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.626 ‘positivi’, 195 sono sintomatici ossia il 12% (ieri erano il 7.9%), forbice ultimi 37 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 195 positivi sintomatici rappresentano lo 1.3% (ieri: 0.8%). Negli ultimi 37 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di questi 195 pazienti necessita di ricovero nelle ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 30 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 29, descrive numeri e tendenze. Amento delledisponibili. Su 14.286 tamponi sono risultati 1.626 positivi (ieri 2.022) ossia l’11.3% (ieri erano il 10.6%), forbice degli ultimi 37 giorni: 10.6%-21.5%; 12.660 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.626 ‘positivi’, 195 sono sintomatici ossia il 12% (ieri erano il 7.9%), forbice ultimi 37 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 195 positivi sintomatici rappresentano lo 1.3% (ieri: 0.8%). Negli ultimi 37 giorni forbice ricompresa tra lo 0.2% e 2.9%. Considerato il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nel flusso di informazioni sarebbe opportuno conoscere il tipo di sintomi hanno e quale percentuale di questi 195 pazienti necessita di ricovero nelle ...

