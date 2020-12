Conferenza stampa Djimsiti: «Sono cresciuto molto grazie a Gasperini e alla squadra» (Di lunedì 30 novembre 2020) Conferenza stampa Djimsiti: le parole del difensore dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Midtjylland. Le sue dichiarazioni Berat Djimsiti ha parlato in Conferenza stampa insieme a Gian Piero Gasperini per presentare la sfida di Champions League contro il Midtjylland. SCONFITTA DI VERONA – «Cercheremo di andare avanti e di affrontare al meglio la sfida. Abbiamo perso due punti con due nostri errori, ma cercheremo di affrontarla al meglio». CRESCITA – «Non Sono uno che legge tanto, sicuramente Sono cresciuto. A gennaio Sono cinque anni che Sono in Italia, è un campionato che ti fa crescere anche mentalmente. Adesso è il terzo anno che trascorro col mister, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020): le parole del difensore dell’Atalantavigilia della sfida contro il Midtjylland. Le sue dichiarazioni Beratha parlato ininsieme a Gian Pieroper presentare la sfida di Champions League contro il Midtjylland. SCONFITTA DI VERONA – «Cercheremo di andare avanti e di affrontare al meglio la sfida. Abbiamo perso due punti con due nostri errori, ma cercheremo di affrontarla al meglio». CRESCITA – «Nonuno che legge tanto, sicuramente. A gennaiocinque anni chein Italia, è un campionato che ti fa crescere anche mentalmente. Adesso è il terzo anno che trascorro col mister, ...

Inter : ??-LIVE La conferenza stampa della vigilia di #BorussiaInter: parlano mister Antonio Conte e Andrea Ranocchia - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #NapoliRoma - Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - DucaAndrea85 : @23_Frog ti vogliamo sempre in conferenza stampa! Un grande! ???? - bolofficial0377 : Ma siamo su scherzi a parte? Perché è in conferenza stampa? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa HTTP/1.1 Server Too Busy