Concorso Inps 15 professionisti area legale, pubblicato il bando: chi può partecipare e prove (Di lunedì 30 novembre 2020) pubblicato il bando del Concorso Inps 15 professionisti area legale nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 27-11-2020, il cui arrivo era stato già annunciato sui nostri canali a inizio novembre. I posti da coprire sono a tempo indeterminato, presso le seguenti sedi: 7 nella Regione Puglia (Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce); 4 nel coordinamento metropolitano di Napoli; 3 nella Regione Campania (Caserta e Salerno); 1 nella Regione Calabria (Cosenza). Possono partecipare tutti i possessori di una laurea in Giurisprudenza, nonchè titoli equivalenti secondo l’ordinamento vigente, iscritti all’albo professionale. Nei paragrafi seguenti indichiamo i titoli di accesso e le prove. Concorso Inps 1858 consulenti ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 novembre 2020)ildel15nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 27-11-2020, il cui arrivo era stato già annunciato sui nostri canali a inizio novembre. I posti da coprire sono a tempo indeterminato, presso le seguenti sedi: 7 nella Regione Puglia (Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce); 4 nel coordinamento metropolitano di Napoli; 3 nella Regione Campania (Caserta e Salerno); 1 nella Regione Calabria (Cosenza). Possonotutti i possessori di una laurea in Giurisprudenza, nonchè titoli equivalenti secondo l’ordinamento vigente, iscritti all’albo professionale. Nei paragrafi seguenti indichiamo i titoli di accesso e le1858 consulenti ...

InterculturaN : ?? Riaperte le iscrizioni del bando di concorso per i programmi 2021/22 Le iscrizioni sono rivolte a: ? Figli dei di… - Agenparl : #Concorso #Inps: pubblicato il bando per 15 avvocati - - madeinmurgia : Concorso INPS: pubblicato il bando per 15 avvocati - Efisio31251859 : RT @dottorbarbieri: AVVISO AI COLLEGHI GIURISTI L'INPS ha bandito il concorso per 15 avvocati (che prenderanno servizio nelle sedi del Sud… -