Cecilia Rodriguez, l’intimo copre ma lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO (Di lunedì 30 novembre 2020) Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan. Le FOTO hot pubblicate su Instagram per la campagna di Guess lasciano poco spazio all’immaginazione. La sorella minore di Belén Rodriguez e il figlio d’arte Ignazio Moser hanno festeggiato il terzo anniversario lo scorso mese. La coppia è andata a festeggiare il loro amore a Cortina – meta amatissima da entrami – dove tra baci, coccole e selfie hanno messo fine ai rumors di un’ipotetica crisi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechuRodriguez real) L’amore tra Cecilia e Ignazio è nato in diretta nazionale, durante la partecipazione al Grande ... Leggi su kronic (Di lunedì 30 novembre 2020)fa impazzire i fan. Lehot pubblicate su Instagram per la campagna di Guessno. La sorella minore di Beléne il figlio d’arte Ignazio Moser hanno festeggiato il terzo anniversario lo scorso mese. La coppia è andata a festeggiare il loro amore a Cortina – meta amatissima da entrami – dove tra baci, coccole e selfie hanno messo fine ai rumors di un’ipotetica crisi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@chechureal) L’amore trae Ignazio è nato in diretta nazionale, durante la partecipazione al Grande ...

_Releo : Lo ammetto ho guardato il gfvip 1 quello del pompino di cecilia rodriguez a ignazio e me ne vergogno hahs - tapjnderculo : Io direi di togliere qualche comodino e far entrare insieme a Malgioglio anche Carmen di Pietro e Cecilia Rodriguez… - PietroTiziano : @alfosignorini non pensateci nemmeno di far entrare nella casa la figlia della contessa o Cecilia o Jeremias Rodrig… - RobbsRoys : @toravon_ Non so ma già allora era odiato, dai fan di Cecilia Rodriguez però - puresoouul : Voglio sapere che app usa Cecilia Rodriguez per gli effetti che mette nelle fotoo ?? -

