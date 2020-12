“Cambia tutto”. Ambra Angiolini, la decisione inaspettata di Mediaset su Il Silenzio dell’Acqua (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di grossi cambiamenti in casa Mediaset. Lo scorso venerdì non è andata in onda la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, per lasciare spazio alla fiction ‘Il Silenzio dell’Acqua’. Inoltre, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker ‘All Together Now’ sta per passare al sabato sera; infatti sostituirà ‘Tu sì que vales’, terminato sabato. Quest’ultimo programma ha ottenuto dei consensi stratosferici, infatti ha avuto più di 6 milioni di telespettatori. Per la conduttrice svizzera un compito arduo. Ma nelle ultime ore è giunta la novità per quanto riguarda il reality show di Alfonso Signorini. Infatti, dovrebbe tornare nuovamente il venerdì sera. Dunque, lo rivedremo il 4, l’11 e il 18 dicembre. Tutti quindi si chiedono che fine farà la serie con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ed ecco che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di grossi cambiamenti in casa. Lo scorso venerdì non è andata in onda la diretta del ‘Grande Fratello Vip’, per lasciare spazio alla fiction ‘Il’. Inoltre, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker ‘All Together Now’ sta per passare al sabato sera; infatti sostituirà ‘Tu sì que vales’, terminato sabato. Quest’ultimo programma ha ottenuto dei consensi stratosferici, infatti ha avuto più di 6 milioni di telespettatori. Per la conduttrice svizzera un compito arduo. Ma nelle ultime ore è giunta la novità per quanto riguarda il reality show di Alfonso Signorini. Infatti, dovrebbe tornare nuovamente il venerdì sera. Dunque, lo rivedremo il 4, l’11 e il 18 dicembre. Tutti quindi si chiedono che fine farà la serie cone Giorgio Pasotti. Ed ecco che il ...

