Basket femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1: Matilde Villa da record (Di lunedì 30 novembre 2020) Si è disputato nel weekend il nono turno della Seria A1 di Basket femminile e sui parquet d'Italia si sono potute apprezzare le buone prestazioni di diverse ragazze azzurre. Molte le giocatrici in evidenza, anche se la nona giornata verrà ricordata per la clamorosa prestazione di Matilde Villa contro la Dinamo Sassari. La giocatrice del Limonta Costa Masnaga, infatti, ha messo in campo una prestazione monstre che la fa entrare di diritto nei libri dei record. La Villa, classe '04, compirà 16 anni solo tra pochi giorni, ma si è fatta un regalo di compleanno indimenticabile sabato. Costa Masnaga si è imposto 76-57 su Sassari e lo ha fatto grazie ai 36 punti della giovanissima Matilde. 36 punti che sono figli di un 11/17

