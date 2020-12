Barcellona, Koeman: «Gran gesto di Messi» – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa del gesto di Lionel Messi, che ha dedicato il gol a Maradona. Le sue parole Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa del gesto di Lionel Messi dopo il gol messo a segno contro l’Osasuna. Le sue parole. «Credo che sia stato un Gran momento, sia per la giocata che per i festeggiamenti di Leo che ha voluto omaggiare Diego dopo la sua morte. È stato un gesto molto importante. Sicuramente aveva pensato di fare qualcosa, è stato un momento molto bello sotto ogni aspetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Ronaldha parlato in conferenza stampa deldi Lionel, che ha dedicato il gol a Maradona. Le sue parole Ronaldha parlato in conferenza stampa deldi Lioneldopo il gol messo a segno contro l’Osasuna. Le sue parole. «Credo che sia stato unmomento, sia per la giocata che per i festeggiamenti di Leo che ha voluto omaggiare Diego dopo la sua morte. È stato unmolto importante. Sicuramente aveva pensato di fare qualcosa, è stato un momento molto bello sotto ogni aspetto». Leggi su Calcionews24.com

