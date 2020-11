Scompenso cardiaco: carbossimaltosio ferrico riduce ricoveri (Di domenica 29 novembre 2020) Scompenso cardiaco e carenza di ferro: secondo un nuovo studio carbossimaltosio ferrico endovena riduce nuovi ricoveri e decessi I pazienti che sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza cardiaca (HF) acuta e con carenza di ferro mostrano minore probabilità di tornare in ospedale se hanno ricevuto l’integrazione con carbossimaltosio ferrico per via endovenosa, secondo una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 29 novembre 2020)e carenza di ferro: secondo un nuovo studioendovenanuovie decessi I pazienti che sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza cardiaca (HF) acuta e con carenza di ferro mostrano minore probabilità di tornare in ospedale se hanno ricevuto l’integrazione conper via endovenosa, secondo una… L'articolo Corriere Nazionale.

Scompenso cardiaco e carenza di ferro: secondo un nuovo studio carbossimaltosio ferrico endovena riduce nuovi ricoveri e decessi I pazienti che sono stati ricoverati in ospedale per insufficienza c ...

