Prossima giornata Serie A | orari | tv | streaming 10° turno Quali partite vedere su Sky e DAZN

La decima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 5 e lunedì 7 dicembre. Si inizia sabato 5 con tre gare, una alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, mentre domenica 6 si giocheranno sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45, infine lunedì 7 ci sarà una gara alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della decima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

