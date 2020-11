Piano di Sorrento | 39 positivi al Covid-19 in casa di riposo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – Sono 39 le persone che hanno contratto il-19 in unadiindi. Tra i32 sono ospiti, mentre i 7 rimanenti sono dipendenti della struttura. Isono stati prontamente divisi dagli altri ospiti e sono in osservazione. “Abbiamo fatto la suddivisione destinando due piani aie uno alle persone che non hanno contratto il virus – ha comunicato Salvatore Aversa, direttore della struttura – appena abbiamo riscontrato latà di due ospiti abbiamo fatto fare il tampone a tutti e avviato la procedura di assistenza anti, questo senza dubbio ha aiutato i nostri anziani a non ...