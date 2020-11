Perché il capo del Pentagono è andato in Somalia? (Di domenica 29 novembre 2020) Venerdì il capo del Pentagono, il facente funzione Christopher Miller, è stato in Somalia per una visita lampo durata poco più di tre ore e non comunicata se non il giorno successivo (quando era a distanza di sicurezza da possibili attentati). La tappa somala rientrava in tour tra le truppe in Medio Oriente e Africa in occasione del Thanksgiving. È stata la prima volta che un segretario alla Difesa si è recato nel Paese del Corno d’Africa, e forse anche l’ultima. È molto probabile infatti che già la prossima settimana Miller annuncerà il piano per il ritiro del contingente composto da circa 700 uomini che si trovano in Somalia per combattere al Shabab, un’organizzazione terroristica qaedista molto forte che recentemente ha ucciso un operativo della Cia (per questo la presenza di Miller nel paese è stata tenuta ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Venerdì ildel, il facente funzione Christopher Miller, è stato inper una visita lampo durata poco più di tre ore e non comunicata se non il giorno successivo (quando era a distanza di sicurezza da possibili attentati). La tappa somala rientrava in tour tra le truppe in Medio Oriente e Africa in occasione del Thanksgiving. È stata la prima volta che un segretario alla Difesa si è recato nel Paese del Corno d’Africa, e forse anche l’ultima. È molto probabile infatti che già la prossima settimana Miller annuncerà il piano per il ritiro del contingente composto da circa 700 uomini che si trovano inper combattere al Shabab, un’organizzazione terroristica qaedista molto forte che recentemente ha ucciso un operativo della Cia (per questo la presenza di Miller nel paese è stata tenuta ...

