Paola Di Benedetto, vestiti bruciati da uno chef molto famoso: il retroscena (Di domenica 29 novembre 2020) Paola Di Benedetto svela un retroscena choc Dopo aver indossato gli abiti di Madre Natura a Ciao Darwin, Paola Di Benedetto è tornata alla ribalta grazie alla sua vittoria al Grande Fratello Vip 4. Un trionfo che le ha aperto nuovamente le porte della televisione conducendo un programma su Italia 1 con Paolo Ciavarro, valletto di Forum ed ex gieffino, e Giulia Salemi attualmente nella casa più spiata d’Italia. Anche dal punto di vista sentimentale non può lamentarsi, infatti di recente è andata a convivere con il suo fidanzato Federico Rossi. In più ha scritto un libro intitolato ‘Se ci credi’. Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista dove la soubrette svela un retroscena choc. In pratica un famoso chef anni fa le ha bruciato ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 29 novembre 2020)Disvela unchoc Dopo aver indossato gli abiti di Madre Natura a Ciao Darwin,Diè tornata alla ribalta grazie alla sua vittoria al Grande Fratello Vip 4. Un trionfo che le ha aperto nuovamente le porte della televisione conducendo un programma su Italia 1 con Paolo Ciavarro, valletto di Forum ed ex gieffino, e Giulia Salemi attualmente nella casa più spiata d’Italia. Anche dal punto di vista sentimentale non può lamentarsi, infatti di recente è andata a convivere con il suo fidanzato Federico Rossi. In più ha scritto un libro intitolato ‘Se ci credi’. Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista dove la soubrette svela unchoc. In pratica unanni fa le ha bruciato ...

DlONYSIUS : paola di benedetto guarda i dm ti supplico CAGAMI - edtriple70 : @paola_scalvenzi @giucruciani Noi ci identifichiamo in Giordano Bruno, in Totò, in Eduardo de Filippo, in Enrico Ca… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Paola Di Benedetto e i vestiti bruciati: è stato un noto Chef - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Paola Di Benedetto e i vestiti bruciati: è stato un noto Chef - lanuovariviera : Paola Damiani va in pensione. Festa e qualche lacrima al Conad di San Filippo Neri -