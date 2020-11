Olgiate Molgora | la Croce Rossa di Merate organizza la raccolta alimentare

(Di domenica 29 novembre 2020)(Lecco), 29 novembre 2020 - Unaper assicurare ai nuclei famigliari in difficoltà economiche una spesa settimanale con generi di prima necessità. È quanto ...

Olgiate Molgora (Lecco), 29 novembre 2020 - Una raccolta alimentare per assicurare ai nuclei famigliari in difficoltà economiche una spesa settimanale con generi di prima necessità. È quanto organizze ...La linea della pandemia in provincia di Lecco resta piatta. Ieri sono stati registrati altri 168 casi di positività al coronavirus, tanti quanti venerdì. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria si contan ...