Napoli-Roma, l'omaggio di Insigne a Maradona: segna e dedica la rete al Pibe de Oro (Di domenica 29 novembre 2020) Maradona e Napoli, un legame indissolubile.Il Napoli passa in vantaggio sulla Roma sotto gli occhi della sua leggenda, presente nei maxi schermi del "San Paolo" dal giorno successivo alla sua scomparsa avvenuta mercoledì scorso a Buenos Aires. A siglare la rete dell'1-0 è il capitano azzurro Lorenzo Insigne che, con una splendida azione, ha battuto Mirante e dedicato la sua rete al numero 10. Il "Magnifico", dopo aver mostrato alle telecamere la maglia celebrativa indossata questa sera per omaggiare il Pibe de Oro, ha baciato la casacca con affetto.

