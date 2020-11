Napoli-Roma diretta live 0-0 Le formazioni Dzeko torna titolare dal 1' (Di domenica 29 novembre 2020) Grande attesa per il posticipo della nona giornata di Serie a tra Napoli-Roma. I giallorossi sognano il colpaccio per balzare al secondo posto e portarsi così a tre punti dalla capolista... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 novembre 2020) Grande attesa per il posticipo della nona giornata di Serie a tra. I giallorossi sognano il colpaccio per balzare al secondo posto e portarsi così a tre punti dalla capolista...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliRoma ?? - angelomangiante : Lo dico sottovoce. È una mia speranza, nulla più. Bruno Conti in ginocchio da Maradona ci ricorda il rispetto tra… - repubblica : Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori - MDaup1 : Grande Partita ?? Napoli vs AS Roma Live RCTI. - AgusF_10 : Insigne en la previa Napoli - Roma homenajeando al Diego. The king ?? -