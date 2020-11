Mihajlovic non le manda a dire, col Crotone ha lanciato la sfida (Di domenica 29 novembre 2020) Il Bologna di Mihajlovic supera il Crotone vincendo di misura, per la squadra di Stroppa ora la classifica si complica in maniera consistente. Mihajlovic, il guerriero di casa Bologna. Uno che ha dovuto combattere di tutto, dalla leucemia al Covid-19. Abituato a fronteggiare qualsiasi cosa, che saranno mai le polemiche che spesso lo hanno visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 novembre 2020) Il Bologna disupera ilvincendo di misura, per la squadra di Stroppa ora la classifica si complica in maniera consistente., il guerriero di casa Bologna. Uno che ha dovuto combattere di tutto, dalla leucemia al Covid-19. Abituato a fronteggiare qualsiasi cosa, che saranno mai le polemiche che spesso lo hanno visto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

