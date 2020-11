Marina La Rosa choc: "Mi picchiava. Ha cercato anche di investirmi" - (Di domenica 29 novembre 2020) Novella Toloni L'ex gieffina ha scelto il web per raccontare un doloroso momento della sua vita. Una relazione malata con un uomo che ha tentato addirittura di investirla Il sangue sul viso, le urla e le violenze. Marina La Rosa ha scelto i social network per svelare ai suoi fan quanto vissuto quando era poco più che un'adolescente. Una storia d'amore traumatica che l'ha segnata nel profondo e che solo ora ha trovato il coraggio di raccontare. Sulla sua pagina Instagram l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha utilizzato parole forti per raccontare le violenze fisiche e psicologiche subite dal suo fidanzato quando aveva solo 16 anni. Un racconto condiviso con il web in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: "Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 novembre 2020) Novella Toloni L'ex gieffina ha scelto il web per raccontare un doloroso momento della sua vita. Una relazione malata con un uomo che ha tentato addirittura di investirla Il sangue sul viso, le urla e le violenze.Laha scelto i social network per svelare ai suoi fan quanto vissuto quando era poco più che un'adolescente. Una storia d'amore traumatica che l'ha segnata nel profondo e che solo ora ha trovato il coraggio di raccontare. Sulla sua pagina Instagram l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha utilizzato parole forti per raccontare le violenze fisiche e psicologiche subite dal suo fidanzato quando aveva solo 16 anni. Un racconto condiviso con il web in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: "Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era ...

