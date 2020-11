Maradona, medico personale indagato per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) Maradona, choc in Argentina: medico personale indagato per omicidio colposo! Quest’oggi, infatti, le forze dell’ordine hanno perquisito casa e ambulatorio del dottor Leopoldo Luque. Choc in Argentina: Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, è indagato per omicidio colposo. Secondo quanto infatti rivela La Nacion, c’è il fortissimo sospetto che l’ex fuoriclasse non sia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020), choc in Argentina:per! Quest’oggi, infatti, le forze dell’ordine hanno perquisito casa e ambulatorio del dottor Leopoldo Luque. Choc in Argentina: Leopoldo Luque,di Diego Armando, èper. Secondo quanto infatti rivela La Nacion, c’è il fortissimo sospetto che l’ex fuoriclasse non sia L'articolo proviene da Inews.it.

