Maradona, colpo di scena nelle indagini: si indaga per omicidio colposo (Di domenica 29 novembre 2020) L'inchiesta sulla morte di Maradona fa registrare il primo colpo di scena. La Procura di San Isidro ha disposto per le perquisizioni dell'abitazione e dell'ufficio privato di Leopoldo Luque (al momento non formalmente indagato né imputato), il neurochirurgo amico dell'ex campione che lo ha operato alla testa nella Clinica Olivos per la rimozione dell'ematoma subdurale alla regione sinistra. Ipotesi di reato: omicidio colposo e abbandono di persona Un atto che segna un'accelerazione nelle indagini scattate per chiarire quei punti oscuri della vicenda che hanno insospettito gli inquirenti, alla ricerca di prove per ricostruire cosa è accaduto nelle ultime ore di vita dell'Ex Pibe de Oro. E soprattutto se ci sono state eventuali ... Leggi su howtodofor (Di domenica 29 novembre 2020) L'inchiesta sulla morte difa registrare il primodi. La Procura di San Isidro ha disposto per le perquisizioni dell'abitazione e dell'ufficio privato di Leopoldo Luque (al momento non formalmenteto né imputato), il neurochirurgo amico dell'ex campione che lo ha operato alla testa nella Clinica Olivos per la rimozione dell'ematoma subdurale alla regione sinistra. Ipotesi di reato:so e abbandono di persona Un atto che segna un'accelerazionescattate per chiarire quei punti oscuri della vicenda che hanno insospettito gli inquirenti, alla ricerca di prove per ricostruire cosa è accadutoultime ore di vita dell'Ex Pibe de Oro. E soprattutto se ci sono state eventuali ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona colpo Tacconi, Maradona e quel gol show: "Punizione impossibile, un colpo di genio" Corriere dello Sport.it Under 23, al Bruno Nespoli passa l'Olbia

Al Bruno Nespoli di Olbia la Juventus Under 23, per la prima volta in stagione in campo con la divisa Away, non riesce ad avere la meglio ...

Il Palermo contro il Monopoli prova a ripartire. Sugli spalti deserti l'omaggio a Maradona e a Marta Il risultato: 2-0

Dopo il minuto di silenzio per Maradona. Inizio scoppiettante al "Barbera ... Al 18’ replica il Monopoli con Tazzer dalla destra per Santoro, ma il suo colpo di testa finisce fuori. Al 19’ gol per il ...

