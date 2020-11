Lazio – Udinese | giornata no per i biancocelesti

(Di domenica 29 novembre 2020)valevole per la nonadi Serie A è terminata 1-3. Gli ospiti hanno dominato tutto il tempo tenendo sempre a freno le giocate dei padroni di casa che non sono riusciti a concludere quasi nessuna azione. I bianconeri guadagnano tre punti molto importanti che permettono loro di allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione di Inzaghi invece ha sprecato un’occasione d’oro perdendo questa partita. Il risultato odierno porta i capitolini al nono posto., com’è andata la partita? PRIMO TEMPO: Inizia puntuale alle 12.30 la sfida fraallo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa indossano la maglia biancoceleste mentre gli ospiti quella bianconera. La squadra di Cioffi esercita subito un buon pressing sulla ...

La Lazio cade rovinosamente in casa contro l’Udinese: nel postpartita Simone Inzaghi non cerca scuse e bacchetta i suoi Poi sull’impegno di Champions mercoledì a Dortmund: ” La Champions l’abbiamo ...Una Lazio in affanno e disordinata cede ai colpi dell'Udinese di Gotti. Tra i biancocelesti si salvano Leiva e Acerbi. Male Fares e Cataldi.