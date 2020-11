Lazio, Inzaghi: “Brutta sconfitta, siamo tutti responsabili. Sapevamo che l’Udinese…” (Di domenica 29 novembre 2020) Non è un Inzaghi felicissimo quello che analizza il ko contro l'Udinese, arrivato in seguito alla bella serata di Champions coronata dalla vittoria contro lo Zenit: "È arrivata una brutta sconfitta, siamo stati presuntuosi, poco umili. Sapevamo che partita avrebbe fatto l’Udinese, siamo tutti responsabili di questa sconfitta - spiega Inzaghi a Dazn - , io per primo. Fortunatamente tra tre giorni siamo ancora in campo e potremo lasciarcela alle spalle, ma è sicuramente una sconfitta che fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima partita, noi non abbiamo vinto una seconda palla, un rimpallo, siamo delusi per la prestazione. Ci sta di perdere meritatamente".Inzaghi poi parla ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Non è unfelicissimo quello che analizza il ko contro l'Udinese, arrivato in seguito alla bella serata di Champions coronata dalla vittoria contro lo Zenit: "È arrivata una bruttastati presuntuosi, poco umili.che partita avrebbe fatto l’Udinese,di questa- spiegaa Dazn - , io per primo. Fortunatamente tra tre giorniancora in campo e potremo lasciarcela alle spalle, ma è sicuramente unache fa male. L’Udinese ha fatto un’ottima partita, noi non abbiamo vinto una seconda palla, un rimpallo,delusi per la prestazione. Ci sta di perdere meritatamente".poi parla ...

