Iva Zanicchi, le gravi conseguenze dopo la guarigione: “E’ un virus-mostro, ecco cosa mi sto portando dietro” (Di domenica 29 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano.it. Da poco, Iva Zanicchi ha sconfitto il coronavirus. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo spiega chiaro e tondo con quanto detto a TvMia: "Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori", sottolinea Iva Zanicchi. Insomma, negativa. Ma il coronavirus, come è noto, si fa sentire anche a distanza di giorni, settimane, mesi dalla guarigione. Ed è proprio quello che sta accadendo alla mitica Iva. Per inciso, nei giorni scorsi aveva confermato anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero che, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 29 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano.it. Da poco, Ivaha sconfitto il corona. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo spiega chiaro e tondo con quanto detto a TvMia: "Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori", sottolinea Iva. Insomma, negativa. Ma il corona, come è noto, si fa sentire anche a distanza di giorni, settimane, mesi dalla. Ed è proprio quello che sta accadendo alla mitica Iva. Per inciso, nei giorni scorsi aveva confermato anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero che, ...

ValeriaTomei75 : @NicolaPorro @VittorioSgarbi Anche solo gli esempi singoli, se mai potessero fare la regola, direi che sono fuori l… - Emy30735480 : @GrandeFratello siete bravissimi anche nel cantare tutte le canzoni di IVA Zanicchi ecc quanta speranza e invidia dei Vs abbrac - Mroby68 : @BrunoVespa Anche la signora IVA Zanicchi qualche mese fa non capiva una cosa. Adesso l’ha capita. Tutti siamo inte… - Loredan47904404 : @vincycernic95 Iva Zanicchi è in ospedale per Covid - Elena52199033 : RT @CamLongoni: Ho appena aggiunto Iva Zanicchi e Salmo. Tutto nella norma, come in questo #gfvip ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi Iva Zanicchi, "cosa mi sto portando dietro": mostro-coronavirus, le gravi conseguenze dopo la guarigione Liberoquotidiano.it Iva Zanicchi, "cosa mi sto portando dietro": mostro-coronavirus, le gravi conseguenze dopo la guarigione

Da poco, Iva Zanicchi ha sconfitto il coronavirus. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo ...

Iva Zanicchi dopo il Covid confessa: “Non è tutto rose e fiori”

Iva Zanicchi, triste confessione dopo il Covid: "Non è tutto rose e fiori" Nell'elenco dei volti del piccolo schermo contagiati dal Coronavirus rientra ...

Da poco, Iva Zanicchi ha sconfitto il coronavirus. Una battaglia dura, che le è costata anche un ricovero per una serie di complicazioni. Battaglia vinta ma di cui porta ancora gli strascichi. E lo ...Iva Zanicchi, triste confessione dopo il Covid: "Non è tutto rose e fiori" Nell'elenco dei volti del piccolo schermo contagiati dal Coronavirus rientra ...