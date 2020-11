Insigne: “E’ venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Dedichiamo a Diego la vittoria” (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte dedicata a Maradona, il Napoli più bello cala il poker contro la Roma e si rilancia in campionato. Nel post gara Lorenzo Insigne, autore del gol che ha sbloccato il match, è stato intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “La scomparsa di Maradona ci ha dato una spinta in più, perché è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo a fare bene e fare risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo a lui la vittoria”. Sorpreso dalla distanza tra le due squadre? “No, stasera abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi e l’abbiamo affrontata bene. Siamo una squadra con tanta qualità, ogni tanto facciamo degli errori, non ci siamo con la testa giusta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte dedicata a Maradona, il Napoli più bello cala il poker contro la Roma e si rilancia in campionato. Nel post gara Lorenzo, autore del gol che ha sbloccato il match, è stato interai microfoni di Sky Sport. “La scomparsa di Maradona ci ha dato una spinta in più, perché èile fa. Oggi ci tenevamo a fare bene e fare risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo.a lui la. Sorpreso dalla distanza tra le due squadre? “No, stasera abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi e l’abbiamo affrontata bene. Siamo una squadra con tanta qualità, ogni tanto facciamo degli errori, non ci siamo con la testa giusta ...

