Giorgio Faletti | 5 libri da leggere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 novembre 2020)nato ad Asti il 25 Novembre del 1950, ci ha lasciati troppo presto. Nel 2014 infatti, da quando è spirato dopo una vita intensa e una breve malattia, è entrato di fatto nella leggenda. Artista completo; uomo poliedrico, instancabile, con una capacità di scrittura straordinaria, si dice fosse capace di scrivere una canzone in 5 minuti e un libro in tre mesi. “Ogni uomo lascia dietro di se una traccia impossibile da dimenticare“, scriveva. A noi che lo abbiamo visto crescere artisticamente, oltre a suoi sketch, alle sue canzoni e ai suoi film, rimangono soprattutto i suoi. Se la scrittura è l’arte per eccellenzadal 2002 anno di uscita di “Io uccido”, è entrato a pieno titolo nella storia della letteratura italiana di genere. Con milioni ...