F1, Lewis Hamilton: “Sarei favorevole a un ritorno della competizione tra fornitori di gomme” (Di domenica 29 novembre 2020) Il weekend del GP del Bahrain sta per completarsi con la gara che scatterà alle 15.10 italiane e Lewis Hamilton dalla pole-position è pronto per centrare il 95° successo in carriera. Tuttavia, il weekend sulla pista di Sakhir è stato importante per testare le mescole “proto” della Pirelli in ottica 2021. Ebbene, da parte dei piloti c’è stata grande insoddisfazione dal momento che gli pneumatici hanno offerto poco grip alle monoposto, non favorendo il lavoro di messa a punto delle squadre. Un aspetto sottolineato dallo stesso Hamilton in conferenza stampa, andando anche oltre: “Ho un buon rapporto coi tecnici della Pirelli, ma devo dire che dare dei suggerimenti o consigli è complicato visto che sono l’unico fornitore. Mi manca un po’ il confronto tra diversi gommisti che, a mio parere, potrebbe portare ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) Il weekend del GP del Bahrain sta per completarsi con la gara che scatterà alle 15.10 italiane edalla pole-position è pronto per centrare il 95° successo in carriera. Tuttavia, il weekend sulla pista di Sakhir è stato importante per testare le mescole “proto”Pirelli in ottica 2021. Ebbene, da parte dei piloti c’è stata grande insoddisfazione dal momento che gli pneumatici hanno offerto poco grip alle monoposto, non favorendo il lavoro di messa a punto delle squadre. Un aspetto sottolineato dallo stessoin conferenza stampa, andando anche oltre: “Ho un buon rapporto coi tecniciPirelli, ma devo dire che dare dei suggerimenti o consigli è complicato visto che sono l’unico fornitore. Mi manca un po’ il confronto tra diversi gommisti che, a mio parere, potrebbe portare ...

