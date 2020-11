Diego Maradona, il decesso è stato un delitto: la clamorosa ipotesi (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora tanti i dubbi relativi alla morte del fuoriclasse argentino e in queste ore viene svelata un’ipotesi incredibile. Lo scorso 25 novembre, nella sua dimora di Buenos Aires, Diego Armando Maradona è morto per un arresto cardiorespiratorio ma diversi sono i retroscena che lasciano dubbi sulla sua morte. Infatti mentre il mondo del calcio piange L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora tanti i dubbi relativi alla morte del fuoriclasse argentino e in queste ore viene svelata un’incredibile. Lo scorso 25 novembre, nella sua dimora di Buenos Aires,Armandoè morto per un arresto cardiorespiratorio ma diversi sono i retroscena che lasciano dubbi sulla sua morte. Infatti mentre il mondo del calcio piange L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Diego Maradona Maradona, il ricordo e gli omaggi del mondo del calcio Sky Sport Maradona, "Ciao Pibe": l'omaggio della Lazio all'Olimpico

Un enorme numero 10 e la scritta "Ciao Pibe" sugli spalti vuoti della tribuna Tevere dello stadio Olimpico. La Lazio omaggia così Diego Armando Maradona, scomparso il ...

“Maradona poteva salvarsi, non si sono accorti di cosa stava accadendo”: un delitto

Il decesso di Diego Armando Maradona è avvolto nel giallo, nonostante l’autopsia che conferma la morte naturale per arresto cardiorespiratorio, sono contrastanti i racconti di infermieri e medici ...

Un enorme numero 10 e la scritta "Ciao Pibe" sugli spalti vuoti della tribuna Tevere dello stadio Olimpico. La Lazio omaggia così Diego Armando Maradona, scomparso il ...