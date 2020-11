Coronavirus in Toscana: 908 nuovi casi (età media 48 anni) e 38 decessi<br /> (Di domenica 29 novembre 2020) Il bollettino di domenica 29 novembre. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.868 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 29 novembre 2020) Il bollettino di domenica 29 novembre. Le persone ricoverate sono complessivamente 1.868 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri)

